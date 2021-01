Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen in Jöllenbeck zerstochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Steinbachstraße hat ein Unbekannter Fahrzeugreifen beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagnachmittag, 15.01.2021, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr zerstach ein Unbekannter den rechten Vorderreifen eines Mercedes-Benz C 200. Der Fahrzeughalter, ein 57-jähriger Bielefelder, hatte die Sachbeschädigung an seinem PKW gegen 17:00 Uhr gemeldet.

Des Weiteren meldete eine 22-jährige Bielefelderin am Samstagnachmittag, 16.01.2021, der Polizei zwei zerstochene Reifen an einem Firmenfahrzeug, welches ebenfalls in der Steinbachstraße geparkt war. An dem Kraftfahrzeug, einem Ford Transit Custom, waren beide Reifen auf der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 08.01.2021, 17:00 Uhr, und dem 16.01.2021, 14:00 Uhr.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen zum Täter oder den Tatgeschehen an das zuständige Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.

