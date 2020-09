Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 81-jähriger Fußgänger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 24. September 2020, in der Oldenburger Straße in Delmenhorst leichte Verletzungen zugezogen.

Der Mann betrat gegen 15:50 Uhr, unvermittelt die Fahrbahn und übersah dabei den von rechts kommenden Pkw-VW eines 77-jährigen Bremers. Der 77-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die leichten Verletzungen des 81-jährigen Ganderkeseers wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1.000 Euro Euro geschätzt.

Den 81-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

