Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Lagerhalle einer ehemaligen Fabrik gerät in Vollbrand

Delmenhorst (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Lagerhalle einer ehemaligen Fabrik in der Oldenburger Landstraße am Donnerstag, 24.09.2020, in Brand.

Gegen 19:40 Uhr brach der Brand im hinteren Teil einer etwa 90x30 Meter großen Halle aus, die unter anderem für technische Arbeiten an Fahrzeugen genutzt wird.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der hintere Teil bereits in Vollbrand. Letztlich brannte etwa ein Drittel der Lagehalle aus. Eine Ausbreitung auf weitere Lagerhallen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Da die Bedachung aus asbesthaltigen Platten bestand, führte die Feuerwehr Delmenhorst Schadstoffmessungen am Brandort und den angrenzenden Wohngebieten durch. Eine Belastung konnte nicht festgestellt werden.

Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Berufsfeuerwehren Delmenhorst und Bremen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Stadt Delmenhorst, Delmenhorst Süd, Hasbergen, Bergedorf, Wildeshausen, Ahlhorn, Cloppenburg und Bremen-Blumenthal waren mit etwa 80 Einsatzkräften bis in die Nachtstunden mit dem Löschen beschäftigt.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Während der Löscharbeiten wurde die Oldenburger Landstraße für etwa fünf Stunden gesperrt.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell