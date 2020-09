Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung durch Graffiti in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von Mittwoch, 23. September 2020, 16:00 Uhr auf Donnerstag, 24. September 2020, 07:00 Uhr, mehrere Gebäude des Schulzentrums in Ganderkesee durch Graffiti-Schmierereien beschädigt.

Die Täter brachten blaue Schriftzüge an diversen Gebäudefassaden des Zentrums in der Straße Am Steinacker an. Der dadurch entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegen.

