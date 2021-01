Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Ein Verletzter und drei Festnahmen nach Polizeieinsatz in Bismarck

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Am Montag, 4. Januar 2021, um 20.40 Uhr, meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten an der Consolstraße in Bismarck. Als die eingesetzten Polizeibeamten am Einsatzort den Sachverhalt aufnahmen, gingen wiederum mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Polizei ein, nachdem ein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Consolstraße eine männliche Person angefahren und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt hatte. Ein Rettungswagen brachte den angefahrenen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das flüchtige Fahrzeug wurde durch Polizeibeamte in der Nähe des Einsatzortes angehalten. Die drei Fahrzeuginsassen, eine Frau und zwei Männer, nahmen die Beamten vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

