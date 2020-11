Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeitungsstapel in Brand gesetzt

GangeltGangelt (ots)

Am Freitagabend, 13. November, gegen 22.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Zeitungsstapel an der Frankenstraße gerufen. Eine Ablagestelle für die Wochenend-Werbeprospekte wurde durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor das Bushaltestellenhäuschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zeugen die gesehen haben, wer die Prospekte in Brand steckte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden.

