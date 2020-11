Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau bei Verkehrsunfall mit Lkw leicht verletzt

Hückelhoven-Ratheim

Am Montagmorgen (16. November), gegen 6 Uhr, kam es auf der Kreuzung Heerstraße / Myhler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw. Der 64-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlangen (Echt-Susteren) befuhr die Landstraße 117 aus Richtung Wassenberg kommend in Richtung Ratheim. An der Kreuzung Heerstraße / Kirchstraße /Myhler Straße beabsichtigte er diese geradeaus in Richtung Autobahn zu überqueren. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Wassenberg befuhr mit ihrem weißen Pkw VW Golf die Myhler Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Kirchstraße überqueren. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel nicht in Betrieb, so dass die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen erfolgte. BIm Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 19-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der unmittelbare Kreuzungsbereich gesperrt. Der Verkehr wurde im nahen Umfeld umgeleitet. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der Lkw wurde leicht beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat in Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

