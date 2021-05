Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Einbruch in der Anton-Storch-Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnacht (0.30 Uhr) und Sonntagmorgen (9 Uhr) ist ein Industrieanlagenanbieter in der Anton-Storch-Straße ins Visier von unbekannten Dieben geraten. Die Täter verschafften sich unerlaubt Zutritt zu dem Firmengelände, welches im hinteren Bereich an den Burenkamp angrenzt. Auf diesem schauten sich die Unbekannten nach Diebesgut um und nahmen schließlich mehrere Kupferkabel an sich. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

