POL-OS: Voltlage: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Motorrad

Voltlage (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:55 Uhr, kam es auf der Fürstenauer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Frau aus Voltlage befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Mühlenort in Richtung Fürstenauer Straße. Die Frau beabsichtigte gemeinsam mit ihrem Ehemann die vorfahrtberechtigte Straße zu überqueren. Dabei übersah die Seniorin das von rechts herannahende Motorrad einer 45-jährigen Frau aus Voltlage. Die Motorradfahrerin konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsung und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern und prallte in die Pedelec-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde die 78-Jährige schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Osnabrücker Krankenhaus. Die Kradfahrerin zog sich bei ihrem Sturz ebenfalls schwere Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus nach Ibbenbüren gebracht. Eine Augenzeugin bestätigte den Unfallhergang.

