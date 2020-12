POL-E: Essen: Unbekannter verkauft gefälschte Armbanduhr - Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Essen

Essen: Unbekannter verkauft gefälschte Armbanduhr - Öffentlichkeitsfahndung

Essen

45130 E-Rüttenscheid: Am 29. Januar diesen Jahres traf sich ein 57-jähriger Mann aus Hamminkeln mit einem unbekannten Mann in einem Café in Essen-Rüttenscheid. Der Unbekannte hatte zuvor eine Armbanduhr der Marke TUDOR in einem Verkaufsportal inseriert, für die sich der 57-Jährige interessierte. Der Mann aus Hamminkeln kaufte die Uhr für mehrere Tausend Euro und musste letztlich feststellen, dass es sich bei ihr um ein wertloses Plagiat handelt.

Der Käufer konnte von dem Unbekannten ein Foto machen, mit dem nun öffentlich gefahndet wird.

Wenn Sie den Mann auf dem Foto erkennen und/oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0. /PaPe

