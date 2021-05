Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln - Polizei nimmt 35-Jährigen fest

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 5. Mai, gegen 4.15 Uhr an der Lehwaldstraße in Rheydt einen 35-jährigen Mann kontrolliert und festgenommen, nachdem sie bei ihm Betäubungsmittel in fertig abgepackten Verkaufseinheiten aufgefunden hat.

Polizistinnen entschieden sich zu einer Kontrolle des Mannes, da er trotz nächtlicher Ausgangssperre draußen unterwegs war. Als sie sich ihm näherten, bückte er sich hinter einem geparkten Auto und legte dort einen Gegenstand ab. Er wurde angesprochen und kontrolliert. In seinen Hosen- und Jackentaschen sowie in seinem Rucksack fand die Polizei verschiedene Drogen, größtenteils in kleinen Druckverschlusstütchen abgepackt. Am Radkasten des geparkten Autos stellten sie ebenfalls ein Döschen mit Betäubungsmitteln fest. Des Weiteren hatte der 35-Jährige einen hohen Bargeldbetrag in kleinen Scheinen gestückelt bei sich.

Die Polizei nahm ihn deshalb wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Mangels Haftgründen wurde er am selben Tag entlassen. (jn)

