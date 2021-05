Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Meldepflichtiger bringt Betäubungsmittel mit in Polizeiwache

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Dienstag, 4. Mai, um 12.15 Uhr bei einem 28-jährigen Mann, der wegen seiner Meldepflicht in die Polizeiwache an der Vierhausstraße gekommen war, Betäubungsmittel festgestellt.

Als der 28-Jährige die Wache betrat, schlug den Beamten ein starker Geruch nach Marihuana entgegen. Der Grund: In seiner Jackentasche befand sich ein angerauchter Joint. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten außerdem ein verschreibungspflichtiges Medikament, für das er kein Rezept hatte. Beide Betäubungsmittel stellten sie sicher. (jn)

