POL-PDLD: Venningen - Vorsicht "Dachhaie"!

Unangemeldet und für eine 71 Jahre alte Frau überraschend klingelte gestern (27.10.2020) gegen 14 Uhr eine ihr unbekannte männliche Person an der Haustür und erklärte ihr, dass ihr Dach sehr alt sei und unbedingt einer Reparatur unterzogen werden müsste. Da auch ihr Nachbar Interesse an einer Sanierung hätte, könne man dies in einem Zuge gewährleisten. Die Frau lehnte dankend ab. Der Unbekannte verschwand daraufhin mit einem weißen Kastenwagen mit der Aufschrift "Abdichtungssysteme". Hinweise zu dem vermeintlichen Handwerker nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche der sogenannten "Dachhaie". Niemals sollte man sich unter Druck setzen lassen und sich auf Haustürgeschäfte einlassen. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.

