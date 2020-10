Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkohol und Drogen auf dem Pedelec

GermersheimGermersheim (ots)

Auch auf einem Fahrrad bzw. einem Pedelec gelten strenge Regelungen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit. Dies musste ein 50-jähriger Pedelec Fahrer am Mittwochabend feststellen. Er befuhr mit seinem Fahrrad die Ritzhauptstraße in Germersheim und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass der Unfallverursacher nicht nur alkoholisiert war, sondern offenbar auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Glücklicherweise blieb er bei dem Sturz unverletzt.

