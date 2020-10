Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Anruf eines falschen Polizeibeamten

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Ein angeblicher Polizeibeamter aus Berlin meldete sich am 27.10.20, gegen 10:40 Uhr bei einer 75-jährigen Frau aus Bad Bergzabern. Der Anrufer gab an, dass gegen die Angerufene ein Haftbefehl bestehen soll. Offensichtlich in betrügerischer Absicht sollten persönliche Daten der Angerufenen abgeglichen werden. Daraufhin wurde das Telefongespräch durch die Frau aus Bad Bergzabern beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell