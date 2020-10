Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 10-jähriges Mädchen angefahren und geflüchtet

Edenkoben (ots)

Am 27.10.2020 lief ein 10-jähriges Mädchen gegen 13:15 Uhr vom Schulzentrum in Edenkoben nach Schulende in Richtung Innenstadt auf dem linken Gehweg. In Höhe des Weinkontors kam dem Mädchen ein schwarzer PKW entgegen. Aus ungeklärter Ursache geriet der PKW auf den Gehweg und streifte mit dessen rechtem Außenspiegel den rechten Unterarm des Mädchens. Das Mädchen wurde durch den Aufprall gegen die angrenzende Mauer gestoßen und verletzte sich zum Glück nur leicht. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des schwarzen PKWs ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Eine medizinische Behandlung war hiernach nicht erforderlich. Das Mädchen erschien im Beisein ihrer Mutter gegen 16:30 Uhr bei der Polizeiinspektion Edenkoben zwecks Anzeigenerstattung. Die Polizei Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 zu melden. Insbesondere ist hier für die Polizei Edenkoben ein bisher unbekannter männlicher Unfallzeuge von Interesse. Der Zeuge soll zwei Ohrringe am rechten Ohr haben und mit einem weißen PKW gefahren sein. Genannte Person soll sich kurz nach dem Unfall um das Mädchen gekümmert haben und könnte eventuell Angaben zu dem flüchtenden schwarzen PKW machen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



