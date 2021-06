Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

Eine 67-Jährige befuhr am Montagnachmittag mit ihrem Pedelec die Straße "Auf dem Damm" in Richtung Innenstadt. Als sie gegen 16.50 Uhr kurz vor dem Kreisverkehr (Hemker Straße/Brückenort/Maschstraße) die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte, wurde sie vom Auto eines 59-Jährigen erfasst. Die Frau stürzte und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Straße bis ca. 17.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell