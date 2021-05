Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 8

Leonberg: Unfall mit sechs Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte die 46-jährige Fahrerin eines Kia, die am Montag gegen 17:50 Uhr auf der Überleitung der A 81 auf die A8 in Richtung Karlsruhe unterwegs war und vom dortigen Beschleunigungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn fuhr. Dabei achtete sich nicht auf den Sattelzug eines 45-Jährigen und wurde von diesem erfasst. In der Folge wurde ihr Kia nach links abgewiesen und stieß gegen einen Transporter. Durch diesen Aufprall drehte sich ihr Auto um die eigene Achse und kollidierte auf der mittleren Spur mit zwei weiteren Pkw, bevor sie letztlich auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer des Transporters musste stark abbremsen. Ein ihm nachfolgender 29-Jähriger konnte seinen Sprinter nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Bei dem Unfall zog sich die 46-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Kia und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell