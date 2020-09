Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Vorfall Straßenverkehr - Zeugenaufruf +++++ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Gefährlicher Vorfall Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Geestland/Bad Bederkesa. Donnerstagvormittag (10.09.2020) ereignete sich gegen 09:00 Uhr in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa ein Vorfall, der auch Fußgänger gefährdet haben soll. Eine 44jährige Geestländerin fiel zunächst in Höhe einer Bäckereifiliale dadurch auf, dass sie halbnackt herumlief, wirr herumschrie und randalierte. Anschließend stellte Sie sich auf die Fahrbahn der Mattenburger Straße und hielt ihr entgegenkommende Fahrzeuge an. Kurze Zeit später bestieg Sie ihren Pkw VW Golf Plus, Farbe: blau, und fuhr damit an. Passanten versuchten noch, den Zündschlüssel vom Fahrzeug abzuziehen, nachdem diesen gelungen war, die Frau und deren Pkw kurzzeitig zu stoppen. Der Versuch schlug fehl und die Frau fuhr mit ihrem Pkw weiter. Beim Fahren vom Parkplatz auf die Mattenburger Straße soll Sie einen Passanten, der einen Hund bei sich geführt habe, fast angefahren haben. Der Mann habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten können. Die Verursacherin konnte im Rahmen der Fahndung gestoppt werden. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Zeugen des Vorfalls und Personen die gefährdet wurden, insbesondere der oben genannte Mann, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

++++

Falsche Personalien angegeben - Junger Cuxhavener ohne gültige Fahrerlaubnis

Wurster Nordseeküste/Midlum. Bereits am Mittwochnachmittag (09.09.2020) wurde ein 23-jähriger Cuxhavener mit seinem Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Die Person konnte sich vor Ort nicht ausweisen und gab gegenüber den kontrollierenden Beamten falsche Personalien an. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Identität der Person festgestellt werden. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, die zum Führen des Gespanns notwendig gewesen wäre. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet.

++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Geestland/Elmlohe. Am frühen Donnerstagmorgen (10.09.2020) wurde in Elmlohe ein 60jähriger Schiffdorfer gegen 04:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle gab der Fahrzeugführer an, dass er seinen Führerschein vergessen habe. Ermittlungen ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 1990 entzogen worden war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Hertz

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell