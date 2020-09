Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kellereinbruch ++ Betrunken auf dem Fahrrad

Cuxhaven (ots)

Keller aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Cuxhaven. In der Zeit von Freitag, 04.089.2020, bis Mittwoch, 09.09.2020, haben unbekannte Täter einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus am Lappeplatz aufgebrochen. Die Täter zerstörten das Schloss und entwendeten aus dem Kellerabteil Elektrowerkzeug im Wert von 500,- Euro.

Betrunken auf gestohlenem Fahrrad

Cuxhaven. Am gestrigen Abend erhielt eine Streife der Polizei Cuxhaven einen Einsatz wegen eines betrunkenen Mannes, der vor einem Wohnhaus steht und nicht weggehen will. Nach einem kurzen Gespräch mit den Beamten war dieser Fall erledigt, die Polizisten setzten ihre Streife fort und der Betrunkene machte sich zu Fuß auf den Weg nach Haus. Nur wenige Minuten später der nächste Einsatz: ein offensichtlich betrunkener Mann hatte ein Fahrrad entwendet und war damit weggefahren. Aufgrund der sehr markanten Beschreibung des Täters wussten die Polizisten schnell, wer der Fahrraddieb nur sein konnte. Aus dem letzten Einsatz hatte man ja noch die Anschrift und traf den 36-jährigen Cuxhavener mit dem entwendeten Fahrrad hier auch an. Weil er mit dem Fahrrad gefahren war, musste ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, Ergebnis: über 3 Promille. Dem Fahrraddieb wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrraddiebstahls eingeleitet.

