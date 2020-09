Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Farbschmierereien an Lärmschutzwand entlang der BAB - Festnahme nach Zeugenhinweis

Bonn (ots)

Am 02.09.2020, gegen 23:00 Uhr, beobachtete ein Autofahrer mehrere verdächtige Personen an einer Lärmschutzwand entlang der BAB 565 in Höhe der Albert-Schweitzer-Straße. Die Verdächtigen waren nach seiner Wahrnehmung dabei, die teilweise noch im Aufbau befindliche Lärmschutzwand mit Farbe zu beschmieren. Der Zeuge alarmierte daraufhin unverzüglich die Polizei. Eine Streifenwagenwagenbesatzung nahm bei der Anfahrt zu dem beschriebenen Bereich einen Verdächtigen wahr, der augenscheinlich noch dabei war, die Wand mit einer Farbdose zu besprühen. Als der Beobachtete die Polizeistreife wahrnahm, versuchte er entlang der Lärmschutzwand zu flüchten - der Verdächtige wurde jedoch von den Polizisten gestellt und überprüft. Er führte weitere Farbdosen in einer Umhängetasche mit. An seiner Kleidung wurden entsprechende Farbanhaftungen festgestellt und gesichert. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde nach Hause entlassen.

Im Nahbereich zum Ort des Geschehens überprüfte eine Polizeistreife zwei weitere Personen und stellte deren Identität fest. Inwieweit die Verdächtigen in einem Zusammenhang mit der beschriebenen Tatausführung stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu dem Fall. Die festgestellten Farbschmierereien auf der Lärmschutzwand erstrecken sich auf eine Fläche von etwa 15 x 2 Metern. Es entstand ein Sachschaden im Umfang von mehreren tausend Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Bonner Polizei führt nun die weitergehenden Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

