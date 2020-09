POL-BN: Einladung zum Pressetermin Bonner Polizeipräsident ordnet Videobeobachtung am Bonner Rheinufer an

Polizei Bonn

Ab Freitag, 4. September 2020, wird die Bonner Polizei die Videobeobachtung zur Verhinderung von Straftaten und Gefahrenlagen im Bereich des linksrheinischen Rheinufers einsetzen. Der Bonner Polizeipräsident Frank Hoever sowie der Leitende Polizeidirektor Andreas Koch werden im Beisein des Bonner Oberbürgermeisters Ashok Sridharan bei einem Pressetermin über Einzelheiten dieser Maßnahme informieren.

Der Termin findet am Freitag, 4. September 2020, um 08:30 Uhr, in 53111 Bonn, Brassertufer in Höhe der Einmündung zur Rheingasse statt.

Zur Berichterstattung wird eingeladen.

Hinweis: Parkplätze befinden sich in der Operngarage, Zufahrten über das Brassertufer oder Am Boeselagerhof.

