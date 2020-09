POL-BN: Fahndungsrücknahme: 81-jähriger Vermisster aus Oberkassel tot aufgefunden

Polizei Bonn

Mit einer Fotoveröffentlichung suchte die Bonner Polizei nach einem 81-jährigen Mann,der zuletzt in den späten Abendstunden des 25.08.2020 in einem Seniorenzentrum in Oberkassel geshen worden war. Die polizeilichen Suchmaßnahmen, bei denen auch Mantrailerhunde eingesetzt wurden, blieben ohne Erfolg.

-siehe hierzu auch Pressebericht vom 26.08.2020/ 11:01 Uhr-

In den Mittagsstunden des 02.09.2020 fanden Mitarbeiter der Bundesbahn an einer Lärmschutzwand der Zugstrecke zwischen Bonn und Bad Honnef eine verstorbene Person auf. Über die Ermittlungen der eingeschalteten Bonner Kripo stellte sich heraus, dass es sich bei dem hierbei um den vermissten 81-Jährigen aus Oberkassel handelt. Nach dem aktuellen Sachstand war der Senior möglicherweise eine Böschung hinabgestürzt. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Das zuständige KK 11 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

