Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Beim Rückwärtsfahren Leichtkraftrad übersehen

Leichte Verletzungen erlitt am Montag ein 17-Jähriger in Ebersbach.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 42-Jährige in der Marktstraße. Er hielt an und wollte rückwärts in ein Grundstück einfahren. Von hinten kam ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad. Er wollte an dem bereits rückwärtsfahrenden VW hinten vorbeifahren. Das misslang und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 17-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro.

+++++++ 0054482

