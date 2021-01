Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rauschgift im Rucksack

Rund 100 Gramm Marihuana entdeckten Polizisten bei einer Kontrolle am Donnerstag in Göppingen.

Gegen 17 Uhr kontrollierte die Polizei in der Innenstad eine Personengruppe. Darunter war auch eine 30-Jährige, die sich nicht ausweisen konnte. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten rund 100 Gramm Marihuana, die in ihrem Rucksack waren. Auch eine Kleinmenge weißes Pulver befand sich im Rucksack. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Kokain. In ihrer Wohnung im Landkreis Esslingen fanden die Ermittler eine Kleinmenge Drogen, Verpackungsmaterial, Drogenutensilien und mutmaßliches Dealergeld. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Frau sieht jetzt einer Strafanzeige wegen Drogenhandels entgegen.

