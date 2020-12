POL-OG: Gutach - Mit Drehleiter gerettet

Polizeipräsidium Offenburg

Ein Gebäudebrand in der Hauptstraße hatte am späten Sonntagabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz zur Folge. Bewohner des Zweifamilienhauses meldeten kurz nach 23 Uhr über Notruf, dass es im Obergeschoss brennen würde. Einsatzkräften der Feuerwehren aus Gutach und Hausach waren schnell zur Stelle und retteten einen Mann mit einer Drehleiter aus dem Obergeschoss. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Hausbewohner kamen nach derzeitigen Feststellungen mit dem Schrecken davon und verbrachten die Nacht bei Angehörigen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Wohnzimmer des Obergeschosses ausgebrochen sein. Zur genauen Brandursache haben die Beamten des Polizeipostens Wolfach die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf über 100.000 Euro.

