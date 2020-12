Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim- Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

EttenheimEttenheim (ots)

Eine Fahrzeugbeschädigung ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend 19:00 Uhr und Freitagmorgen 10:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter hat nach bisherigen Erkenntnissen ein in einer Hofeinfahrt auf der Hauptstraße geparkten Audi an der Heckklappe beschädigt. Unklar ist derzeit noch, ob die Beschädigung am Pkw durch Tritte gegen den Wagen oder durch einen Unfall zustande kamen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

