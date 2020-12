Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim A5- Zwei Unfälle sorgten für Behinderungen

OffenburgOffenburg (ots)

Ein Unfall auf der A5 in Richtung Karlsruhe hatte am Freitagmittag eine Vollsperrung der Fahrbahn zur Folge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Langholztransporter gegen 13:30 Uhr die A5 zwischen Riegel und Rust. Hierbei soll er verkehrsbedingt abgebremst und in der Folge dir Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dadurch geriet der Langholzlaster auf die linke Fahrspur. Die herausstehenden Holzstämme der Ladung kollidierten mit einem dortigen Brückenpfeiler. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es kam durch den Verkehrsunfall zu keinen Verletzten. Aktuell ist der Verkehrsfluss auf der linken Fahrspur möglich.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam es parallel auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite zwischen Rust und Herbolzheim zu einem Auffahrunfall. Die Räumung der Unfallstelle sowie die Unfallaufnahme sind bereits erfolgt. Der Verkehr ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr beeinträchtigt.

