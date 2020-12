Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Bedrohung

LahrLahr (ots)

In einer Wohnung in der Bertha-von-Suttner-Allee soll es am Freitagmorgen um 1 Uhr zu Bedrohungshandlungen zwischen Jugendlichen gekommen sein. Einer der Jugendlichen habe im Anschluss zwei der anwesenden Mädchen dazu aufgefordert, mit ihm zu kommen. Bereits während den kurz darauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei kehrten die beiden Mädchen mit einem Taxi zurück. Ein Tatverdächtiger konnte wenig später durch die Polizei angetroffen und identifiziert werden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

