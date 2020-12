Polizeipräsidium Offenburg

Nach langwierigen und umfangreichen Recherchen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt in Zusammenarbeit mit der Bremer Polizei konnte der Aufenthaltsort der Vermissten am heutigen Freitag ausfindig gemacht werden. Sie ist wohlauf.

So deuteten die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler von Beginn der Suche darauf hin, dass die verschwundene 17-Jährige mit Unterstützung ihres in Bremen ansässigen Freundes Ende Juli untergetaucht war und nicht gefunden werden wollte. Ein Umstand, der die Vermisstenfahndung nach der jungen Frau im Rahmen der polizeilichen Möglichkeiten erheblich erschwerte, aber auch ein Umstand, der Hoffnung gab, sie zu gegebener Zeit wohlbehalten wiederaufzufinden. Diese Vermutung bestätigte sich im Verlauf des heutigen Tages. Demnach war die Gesuchte eigenen Angaben zufolge aus eigener Entscheidung heraus in einer Wohnung in Bremen untergetaucht. Bei ihrem Antreffen war sie in gesundheitlich guter Verfassung. Es liegen bislang keinerlei Hinweise vor, dass sie einer Straftat zum Opfer gefallen war. Vielmehr lassen die bisherigen Ermittlungen darauf schließen, dass sich die 17-Jährige aus persönlichen Gründen von ihren Eltern abgewandt hatte. Um die weitere Vorgehensweise rund um die Betreuung der jungen Frau abzustimmen, wurde unter anderem das örtliche Jugendamt eingeschaltet.

Ursprungsmeldung vom 31. Juli 2020

Bühl - Vermisstensuche

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt sind derzeit auf der Suche nach der vermissten Jennifer M. Die Jugendliche ist seit Montag, 27.07.2020, von ihrem Zuhause in Bühl abgängig. Konkrete Hinwendungsorte sind derzeit nicht bekannt. Die Vermisste dürfte mit einer schwarzen Leggings, einem rosafarbenen Top, einer weißen Jeansjacke und weißen Schuhen der Marke Puma bekleidet sein. Sie trägt weiße Ohrstecker und dürfte eine schwarze Frauenhandtasche mit sich führen. Wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird unter der Telefonnummer 0781 21-2820 oder der Notrufnummer 110 um Kontaktaufnahme gebeten.

