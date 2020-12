Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht!

BühlBühl (ots)

Am Samstagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr kam es im westlichen Bereich des Parkplatzes eines großen Supermarktes in der Vimbucher Straße in Bühl zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines roten Fahrzeuges einen geparkten grauen Renault Kadjar. Der Renault wurde hierbei erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden derzeit auf 6000 Euro. Der Verursacher des Verkehrsunfalles entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer: 07223/99097-111. /BALG

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell