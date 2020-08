Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Brand in einem Schuppen

Südlohn (ots)

Polizei und Feuerwehr wurde am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr über einen Brand an der Lohnergartenstraße informiert. Dort war auf einem Privatgrundstück ein Schuppen in Brand geraten, der an eine Garage angebaut ist. Der Schuppen brannte vollständig aus, der Sachschaden wird mit ca. 20.000 Euro beziffert. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

