POL-UL: (UL) Ehingen - Unbekannter rammt Parker

Trotz hohen Schadens hat ein Autofahrer am Wochenende in Ehingen die Flucht ergriffen.

Ulm (ots)

Die Besitzerin eines Audis meldete sich am Sonntag gegen 14 Uhr bei der Polizei. Sie hatte an ihrem Wagen den Schaden entdeckt. Wie die Frau der Polizei berichtete, stand ihr Audi seit Samstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Hopfenhausstraße. Dort muss ein Unbekannter derart dagegen gefahren sein, dass Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Trotz dieses hohen Schadens fuhr der Unbekannte weiter. Ihn sucht jetzt die Ehinger Polizei (Tel. 07391/5880), die wegen der Unfallflucht ermittelt.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

