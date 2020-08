Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Worms (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Eich befuhr am 24.08.2020 die L440 aus Richtung Gernsheimer Fahrt in Richtung Eich. Aufgrund der Spurenlage vor Ort kam es vermutlich zu einer Kollision mit einem Grau- oder Fischreiher, welcher die Fahrbahn querte. In der Folge der Kollision stürzte der Motorradfahrer, verletzte sich schwer und wurde in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Durch die Polizeihubschrauberstaffel wurden Luftaufnahmen von der Unfallstelle gefertigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L440 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.

