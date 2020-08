Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer attackiert Fußgänger

Worms (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, um 10:30 Uhr wurde ein Fußgänger in der Wilhelm-Leuschner-Straße von einem Radfahrer angegriffen und verletzt. Nahe dem Nibelungenliedbrunnen sprach der 36-jährige Wormser einen Mann an, der mit seinem E-Mountainbike durch die Fußgängerzone radelte und forderte ihn auf, er möge doch sein Fahrrad schieben. Von hinten spürte er kurz darauf einen Schlag gegen den Hals und stürzte zu Boden. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit dem zuvor angesprochenen Radfahrer, bis ein Passant zu Hilfe kam und der Täter sich auf seinem Bike in Richtung Rathenaustraße entfernte. Hierbei erlitt der Wormser Schürfwunden an Knien und Ellenbogen und seine Brille wurde beschädigt. Der Täter wird wie folgt beschreiben: 175 - 180cm, ca. 40 Jahre, muskulös, an Armen und Hals tätowiert, kurze bis keine Haare, stark sonnengebräunt, dunkles Muskelshirt. Das E-Mountainbike habe auffällig dicke Reifen und sei sumpfgrün. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

