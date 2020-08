Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Erneuter Diebstahl durch Täter auf Fahrrad

Worms (ots)

Am Samstagmorgen, um 09:00 Uhr wurde wieder eine Radfahrerin Opfer eines Diebstahls durch unbekannten Täter auf dem Fahrrad. Die 76-jährige Wormserin radelte die kleine Nebenstraße vom WEP-Parkplatz Höhe Mediamarkt in Richtung Schönauer Straße. Im hinteren Gepäckträger hatte sie ihre Einkaufstasche deponiert. Im Vorbeifahren griff der Täter die schwarze Tasche, in der sich ihre Einkäufe und der Geldbeutel befanden, und flüchtete über die Schönauer Straße in Richtung Wollstraße. Der Täter habe dunkle kurze Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Ob es sich um denselben Täter wie bei den bereits berichteten Fällen handelt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4685873), ist noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

