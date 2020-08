Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Scheiben an PKW zertrümmert

Am gestrigen Abend, um 21:56 Uhr wurde ein in der Huxelstraße geparkter PKW beschädigt. Unbekannter Täter schlug an dem BMW-Mini die seitlichen Scheiben sowie die Heckscheibe ein und zerkratzte den Kotflügel. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

