Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter räuberischer Diebstahl eines Handy

Osthofen, Bahnhof (ots)

Gegen 23.00 Uhr am Samstag den 22.08.2020 kam ein 22-jähriger junger Mann alkoholisiert mit dem Zug in Osthofen an und wollte den Heimweg antreten. Plötzlich sei er beim Verlassen des Bahnhofes durch drei unbekannte Männer angesprochen worden, wobei einer ihm das Handy aus der Hosentasche zog. In einem Gerangel konnte der junge Mann sein Handy wieder erlangen, wobei er durch einen der drei Männer im Gesicht verletzt wurde. Aufgrund der Alkoholisierung konnte der Geschädigte jedoch keine Täterbeschreibung abgeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms unter 06241-852-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell