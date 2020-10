Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23.10.2020, 18.30 Uhr und Samstag, 24.10.2020, 10.45 Uhr kam es in Friesoythe, Clauener Weg, zu einer Sachbeschädigung an einem silbergrauen Pkw der Marke Citroen C4. Der Pkw war unmittelbar vor dem Haus abgestellt. Bei der Sachbeschädigung wurde eine Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und es entstanden Dellen im Blech an der Fahrerseite. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Friesoythe (04491/ 93160).

