Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Handtasche

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, 14.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Vechta, Neuer Markt, die Handtasche einer 15-jährigen, während diese sich im Wartebereich des ZOB aufhielt und die Tasche unweit von sich abgestellt hatte. Bei der Handtasche handelt es sich um eine schwarze Ledertasche. In der Tasche befanden sich Schulbücher und sowie ein weißes Smartphone. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, 19.35 Uhr befuhr ein 43-jähriger aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreicht. Der 43-Jährige konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Corona-Verstoß

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, wurde um 23.45 Uhr ein Cafe kontrolliert. Die Polizisten stellten fest, dass die Lokalität entgegen der Sperrstunde noch betrieben wurde. Es wurden 13 Personen angetroffen, von denen acht an einem Tisch Karten spielente. Teilweise wurden keine Mund-Nase-Bedeckungen getragen. Im Beisein der Beamten wurde das Cafe geschlossen. Es wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, kam es um 14.45 Uhr an der Einmündung der Steinfelder Straße zur B214 zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf wollte von der Steinfelder Straße aus auf die B214 abbiegen. Hierbei übersah sie einen 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Dinklage, der auf dem Radweg parallel zur B214 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 70Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, kam es um 13.45 Uhr an der Kreuzung der Keetstraße und Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Lohner befuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit einem selbstgebauten Kleinkraftrad die Keetstraße in Richtung Bakumer Straße. Dort fuhr er über eine rote Ampel. In diesem Moment überquerte ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne die Bakumer Straße. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell