Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Dienstagmittag und Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, grauen Hyundai i30 an der Habinghorster Straße, in der Nähe der Grutholzallee. Das Auto ist im Bereich der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Heute, zwischen 09:45 Uhr und 12:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Opel Corsa an der Thomasstraße. Die Unfallschäden sind an der linken Fahrzeugseite zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen zur Zeit nicht vor.

Recklinghausen

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, braunen Daimler V-Klasse. Das Auto stand am Vormittag an der Overbergstraße im Stadtteil König-Ludwig entgegen der Fahrtrichtung. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Das Auto ist an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

