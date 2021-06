Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Sankt Goar (ots)

Ein 50-jähriger Motorradfahrer befuhr am Nachmittag die B9 in Sankt Goar aus Boppard kommend in Fahrtrichtung Oberwesel. Ortsausgangs kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine Hauswand, verzog den Lenker, überfuhr hierdurch eine auf der Fahrbahn befindliche Verkehrsinsel und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall verletzt und wurde vorsorglich mittels hinzugerufenem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Während Start und Landung des Hubschraubers musste die B9 kurzzeitig voll gesperrt werden.

