Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung VU Kruft

Kruft (ots)

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer, aus dem Westerwald, die B 256 von Kruft kommend in Rtg. Mendig. Im Kurvenbereich, in Höhe der Abfahrt Kruft / Alliger Weg, wollte dieser ein vor ihm fahrenden PKW überholen. Hierbei kollidierte er frontal mit dem Kleinbus, eines 21- jährigen aus dem Bereich Mayen-Koblenz, der die B 256 im Gegenverkehr befuhr. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleinbusses wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer war augenscheinlich nicht schwer verletzt und es besteht keine Lebensgefahr.

Im Einsatz war die Feuerwehr Kruft, der Rettungshubschrauber, Notarzt, Rettungsdienst, Straßenmeisterei Kruft, sowie Polizeikräfte der Dienststellen Mayen und Andernach, sowie ein Gutachter.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell