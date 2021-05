Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht 28.05.-30.05.2021

Boppard (ots)

Waldesch - Beschädigung einer Garage mit anschließender Unfallflucht

Am 28.05.2021 wurde der Polizeiinspektion Boppard gemeldet, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug am 26.05.2021, eine Fassade einer Garage touchiert hat. Hierdurch entstand ein Schaden an der Fassade. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard entgegen.

L 208 - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Am Freitag, den 28.05.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW auf der L 208 zwischen Rhens und Waldesch. Der Fahrer des Motorrades verletzt sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 3000 Euro geschätzt.

B 327 - Trunkenheitsfahrt

Am 28.05.2021 wurde der Polizeiinspektion Boppard ein erheblich beschädigtes Fahrzeug gemeldet, welches die B327 befuhr. Vor Eintreffen der Beamten verlies der Fahrer sein Fahrzeug, konnte jedoch nach kurzer Zeit im Nahbereich angetroffen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer zuvor Alkohol konsumiert hatte.

Boppard - Randalierer im Stadtgebiet

Gleich zwei Mal wurde die Polizeiinspektion Boppard am Abend des 28.05.2021 zu randalierenden Personen im Stadtgebiet Boppard gerufen. Beide Personen, die unabhängig voneinander in Erscheinung traten, wurden im Zeitraum von wenigen Stunden vor verschiedenen Supermärkten gemeldet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell