Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Diebstahl von 500 Litern Diesel und einer Kraftstoffpumpe

Mainz (ots)

Mit einem größeren Fahrzeug müssen unbekannte Täter einen großen Dieseltank und eine Kraftstoffpumpe von einer Baustelle in der Mainzer Innenstadt gestohlen haben. Die Anlage zur Versorgung von Baumaschinen auf einer großen Baustelle im Bereich des Bleichenviertels lässt sich laut Bauleiter nicht so einfach transportieren. Der Diebstahl muss zudem in den Abend-oder Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag (18./19. März) geschehen sein. Der Schaden dürfte sich dabei im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei bittet Zeugen, welche an diesem Tag, außerhalb der regulären Arbeitszeiten, an einer Baustelle im Bleichenviertel ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1, 06131-65 4110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell