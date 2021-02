Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Leese - Zeugen gesucht

31633 Leese (ots)

Am 03.02.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Straße "Kleinbahnring" in Leese zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Laut Angaben des Unfallbeteiligten sei ihm auf Höhe des dortigen Friedhofs ein PKW entgegengesetzt der Einbahnstraße entgegengekommen. Daraufhin ist der Unfallbeteiligte nach rechts ausgewichen, gegen ein Verkehrszeichen gefahren und anschließend auf dem Feld zum Stehen gekommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll sich um einen roten PKW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter folgender Telefonnummer zu melden: 0576192060

