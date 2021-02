Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Enkeltrick - unbekannte Täter fordern 20.000EUR

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 27.01.2021, um 11:50 Uhr, klingelte bei einem älteren Mann aus Bühren, in der Gemeinde Binnen, im Landkreis Nienburg/Weser, das Telefon. Am Apparat meldete sich ein vermeintlicher Enkel, der ihn um 20.000 EUR bat, um damit angeblich die Schadenssumme eines verschuldeten Verkehrsunfalles zu begleichen. Der Anrufer baute gegenüber dem Rentner einen so massiven psychologischen Druck auf, dass dieser unmittelbar nach dem Gespräch zu seiner örtlichen Sparkasse in Marklohe fuhr und dort die Auszahlung der geforderten Summe in Auftrag gab. Einer aufmerksamen und vorbildlich handelnden Bankangestellten ist es zu verdanken, dass es zu keiner Auszahlung kam und die Polizei hinzugezogen wurde. Trotz aller Bemühungen dem Täter das Wissen des Polizeieinsatzes vorzuenthalten, kam es nicht zu der gegen 15:45 Uhr abgemachten Abholung des Bargeldes. Zeugen, die im Bereich Bühren und/oder im Bereich der Sparkasse in Marklohe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Hoya, unter 04251/934640, zu melden. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg warnt in diesem Zuge grundsätzlich vor Trickbetrügern am Telefon. Bleiben Sie bei Anrufen, bei denen es um Geldforderungen oder Ähnlichem geht immer misstrauisch. Geben Sie niemals am Telefon Auskünfte über persönliche oder finanzielle Verhältnisse. Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie das Gespräch umgehend und melden Sie den Vorfall der Polizei.

