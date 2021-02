Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Bürger hilft bei Festnahme

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 01.02.2021, gegen 16.35 Uhr erkannte ein Polizeistudent der Polizeiakademie Nienburg, der sich gerade im Einsatz-Praktikum in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg befindet, in seiner Freizeit einen per Haftbefehl gesuchten 31-jährigen Nienburger. Nachdem er dies unverzüglich seinen Kollegen der Polizei Nienburg mitteilte, konnten diese den Gesuchten im Bereich der Festwiese feststellen und mit der Hilfe eines Nienburger Bürgers festnehmen.

Der Gesuchte wollte sich durch Flucht der Festnahme entziehen. Ein 50-60-jähriger Spaziergänger, der seinen Hund Gassi führte, hörte die lauten Rufe "Halt! Stehen bleiben! Polizei!" der Beamten und brachte den weglaufenden 31-Jährigen mit einem Stoß ins Straucheln, sodass dieser fiel und von den Beamten festgenommen wurde. Die Beamten verbrachten ihn zunächst zur Dienststelle, die er nach der Entrichtung seines offenen Haftbefehls in Form einer Geldstrafe wieder verlassen durfte. Die Polizei bedankte sich ausdrücklich für das Einschreiten des Bürgers. Dieser gab im Anschluss noch an, dass er zunächst unsicher war, ob er denn den "Richtigen" gestoßen hatte, da die Polizisten ebenfalls in Zivilkleidung vor Ort waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell