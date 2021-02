Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 01.02.2021, um 14:05 Uhr, kam es auf der L 445, zwischen Sachsenhagen und Lindhorst, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Die beiden Fahrzeuge waren sich im Begegnungsverkehr auf der schmalen Fahrbahn so nah gekommen, sodass dabei der Außenspiegel eines Fahrzeuges beschädigt wurde. Anstatt ordnungsgemäß anzuhalten, entfernte sich der Fahrer des unfallverursachenden Lkw weiter in Richtung Lindhorst. Der Fahrer des beschädigten Lkw räumte vorbildlich die Fahrbahn und verblieb an der Unfallstelle. Der 19-jährige flüchtige Fahrzeugführer aus Neustadt am Rübenberge konnte nach kurzer Fahndung in seinem Lkw in Lindhorst angetroffen werden. Sein Lkw war durch den Unfall nicht beschädigt worden. Bemerkt hatte er den Unfall zwar, war aber trotzdem weitergefahren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell