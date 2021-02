Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 16-jähriger ohne Führerschein auf dem Kleinkraftrad unterwegs

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 01.02.2021, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Nienburg den Lehmwandlungsweg, als unvermittelt ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad dessen Weg kreuzte. Das ungewöhnliche an dem Fahrzeug war, dass weder der Fahrzeugführer noch sein Mitfahrer einen erforderlichen Schutzhelm trugen. Bei der anschließenden Kontrolle sollte das jedoch nicht das einzige Problem des 16-jährigen Fahrzeugführers sein. Der Jugendliche aus Nienburg konnte den Beamten weder einen Führerschein vorlegen, noch befand sich an seiner Maschine ein ordnungsgemäßes Kennzeichen. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zusätzlich eröffneten die Polizisten gegen ihn und seinen 15-jährigen Mitfahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens ohne vorgeschriebenen Schutzhelm. Die Polizeikommissare stellen das Fahrzeug vor Ort sicher, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreicht als vorgegeben. Ihren Heimweg mussten die Jugendlichen selbstverständlich zu Fuß antreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell